Groter verlies voor PostNL terwijl postvolume verder slinkt

DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft afgelopen kwartaal een groter verlies in de boeken gezet. Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen voor extra post zorgden, daalde de totale hoeveelheid te bezorgen brieven en andere poststukken verder. Dit werd niet in gelijke mate gecompenseerd door de pakketdivisie. Volgens PostNL onderstrepen de cijfers bij de posttak "de dringende noodzaak tot wijzigingen in de postwetgeving".

Onder de streep kwam PostNL 23 miljoen euro tekort. In het derde kwartaal van vorig jaar bedroeg het verlies nog 21 miljoen euro. Het postvolume zakte met 5 procent, ondanks dat stempassen wel voor extra post zorgden. De hoeveelheid pakketten steeg met 1 procent.

PostNL kampt al langer met dalende aantallen brieven. Het kabinet kwam de onderneming tegemoet met een snellere verruiming van de bezorgtijd van post van particulieren. Daardoor mag er al vanaf 2027 drie dagen overheen gaan voordat een brief of kaart bij iemand op de mat ligt. Volgens PostNL is dat niet voldoende.