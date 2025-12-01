Analyse: meer baby's in Oeganda met hiv geboren na stop hulp VS

Oeganda is het zwaarst getroffen door de bezuinigingen op de bestrijding van hiv en aids door de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt het Aidsfonds op basis van voorlopige analyses. Door het stopzetten van Amerikaanse hulp via USAID en PEPFAR, het Amerikaanse programma tegen hiv en aids, is het aantal hiv-besmettingen onder pasgeboren baby's sterk toegenomen.

In een lokale kliniek werd in drie maanden tijd 25 procent van de baby's hiv-positief geboren, terwijl moeder-op-kindtransmissie daar eerder vrijwel was uitgebannen, zegt het Aidsfonds. Landelijk steeg dit percentage binnen zes maanden van 6,1 naar 8,4 procent.

Volgens het Aidsfonds zijn inmiddels zestig klinieken gesloten. In Oeganda leven ongeveer 1,5 miljoen mensen met hiv, die voor hun behandeling afhankelijk zijn van deze zorg. Vooral zwangere vrouwen en kinderen worden hard geraakt, aldus het Aidsfonds. De organisatie roept de Nederlandse politiek op meer te investeren in hiv-bestrijding.