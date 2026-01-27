Deutsche Bahn schrapt ruim 1000 managementbanen

BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) gaat flink snijden in het aantal managementbanen. Daarmee wil het bestuur van het verlieslatende spoorbedrijf jaarlijks 500 miljoen euro aan kosten besparen, heeft topvrouw Evelyn Palla dinsdag gezegd.

Zij wil ongeveer 30 procent van de ongeveer 3500 managementbanen schrappen, waarbij ook de helft van de topfuncties in de raad van bestuur van het bedrijf verdwijnt.

Palla wil zich volledig richten op het verbeteren van de dienstverlening van het staatsbedrijf. Slechts enkele weken na haar aantreden afgelopen oktober kondigde ze een ingrijpende reorganisatie van het hele concern aan, met strenge kostenbesparende maatregelen. De voortgang wordt gemeten aan de hand van kerncijfers zoals punctualiteit en bedrijfsresultaat, aldus Palla.

De punctualiteit is in haar eerste maanden echter niet verbeterd en bleef gepaard gaan met aanzienlijke vertragingen.