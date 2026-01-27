Celstraf voor vuurwerk in politieauto bij Malieveldrellen

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de 33-jarige John B. uit Raalte (Overijssel) veroordeeld tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat hij illegaal vuurwerk in een politieauto gooide bij een uit de hand gelopen anti-immigratieprotest op 20 september op het Malieveld. Het voertuig brandde die dag volledig uit, maar de rechtbank ziet geen bewijs dat B. hiervoor verantwoordelijk is en sprak hem dan ook vrij van brandstichting.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

B. was met zijn jongere broer naar Den Haag gereisd om te demonstreren. De demonstratie liep uit op rellen nadat een groep de A12 had geblokkeerd. "Dat was het begin van een explosie van geweld", zei de rechter. Zij sprak van een "veldslag", waarbij vooral de politie doelwit was en de mobiele eenheid en een waterwerper werden ingezet. "Het beeldbepalende moment was dat van een politieauto aan de Koekamplaan die volledig in vlammen opging."

Selfie

Op beelden is te zien dat B. een stuk vuurwerk, een nitraat, in de auto gooit via de kapotte achterruit. Hij zegt dat hij de brand niet heeft gesticht. Volgens de verdachte gooide iemand anders later een fakkel in het voertuig, waardoor deze vlam vatte. Ook de rechtbank kon niet uitsluiten dat de brand hierdoor is ontstaan. B. maakte later een selfie met de brandende auto op de achtergrond. Die stuurde hij in een appgroep met familie, met daarbij de tekst: "Ik paar van die bommen afgestoken en in die auto gegooid. Ding direct branden."

B. zit sinds 9 december vast. Zijn advocaat liet weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.