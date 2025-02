Omzet Coca-Cola stijgt, vooral door prijsverhogingen

ATLANTA (ANP) - Coca-Cola heeft het afgelopen jaar meer omzet geboekt, vooral dankzij prijsverhogingen. De frisdrankproducent, waaronder ook Fanta, Sprite en Fuze Tea vallen, kreeg de afgelopen tijd te maken met kritiek op zijn winstmarge. Het bedrijf heeft de prijzen van zijn producten vorig jaar over de gehele linie met 11 procent verhoogd.

Coca-Cola zag in 2024 de omzet stijgen naar bijna 47,1 miljard dollar, ongeveer 45,6 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan in 2023. De nettowinst is echter wel gedaald naar ruim 10,6 miljard dollar, een afname van 1 procent. De kosten van de frisdrankproducent lagen vorig jaar een stuk hoger.

Vanuit meerdere landen is kritiek geuit op de winsten van grote levensmiddelenproducenten als Coca-Cola. Zo beschuldigden twee Amerikaanse politici Coca-Cola, PepsiCo en voedingsmiddelenproducent General Mills in oktober van het profiteren van krimpflatie over de ruggen van consumenten. Daarvan is sprake als de inhoud van een verpakking kleiner wordt, maar de prijs gelijk blijft.

Ook in Nederland is er onvrede over de prijzen die fabrikanten als Coca-Cola vragen. De topmannen van Jumbo en PLUS zeiden vorige maand dat sommige fabrikanten van A-merken momenteel hogere inkoopprijzen vragen dan die van huismerken. Daardoor stijgen de prijzen van producten van A-merken ook voor consumenten harder dan die van huismerken.