DHL breidt postbezorging uit voor fellere concurrentie met PostNL

UTRECHT (ANP) - DHL gaat zich door een samenwerking met branchegenoot Intrapost nadrukkelijker mengen in de Nederlandse postbezorging. Het internationale bedrijf denkt PostNL te kunnen beconcurreren door een gegarandeerde bezorging binnen 24 uur en een vergelijkbaar tarief bij zwaardere pakketten. PostNL kan die snelle bezorging niet meer altijd bieden.

DHL bezorgt de laatste tijd steeds meer enveloppen en brievenbuspakketjes, "omdat wij door de stijgende tarieven in de postmarkt interessanter zijn geworden voor consumenten". Om deze groeiende vraag te kunnen beantwoorden, gaat de onderneming de samenwerking aan met het in de zakelijke markt gespecialiseerde Intrapost. Bezorgers van beide bedrijven gaan op hun route zowel (brievenbus)pakketjes als enveloppen bezorgen.

DHL is er niet op uit om alle zakelijke en consumentenpost van PostNL over te nemen. Pas vanaf een gewicht van 50 gram, waar drie postzegels voor nodig zouden zijn, is DHL op dit moment voordeliger. "Wij zijn nog niet interessant voor heel veel brieven van bijvoorbeeld de Belastingdienst onder dat gewicht. Tenzij het natuurlijk binnen 24 uur bezorgd moet. Op het moment dat een andere partij de bezorgtermijn verruimt, kan dat voor ons een concurrentieel voordeel worden", zegt een DHL-woordvoerder.