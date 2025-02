Costa: Rusland zal er niet in slagen Europa te verdelen

KYIV (ANP) - Het zal Rusland niet lukken verdeeldheid in Europa te zaaien als het gaat om steun en hulp aan Oekraïne, heeft voorzitter van de EU-leiders António Costa maandag in Kyiv gezegd. "Wij laten hier vandaag zien dat onze steun sterk, eensgezind en onveranderlijk is." Costa en vrijwel de hele Europese Commissie zijn maandag op de derde jaardag van de Russische invasie naar Oekraïne gereisd om die Europese steun te benadrukken.

Vanaf de eerste dag van de invasie staat de Europese Unie achter Oekraïne, brengt Costa in herinnering. "We staan naast jullie en zullen naast jullie blijven staan. Zij aan zij, schouder aan schouder. In de oorlog, in toekomstige vredesonderhandelingen, in de wederopbouw en als lidstaat van de Europese Unie."

"We willen allemaal dat deze oorlog eindigt", zei Costa. "En dat er een einde komt aan het lijden en de verwoesting. Daarom is dit moment zo belangrijk."