Dienstverlener voor aanvraag toeslagen gaat mensen compenseren

DEN HAAG (ANP) - De onlinedienst ToeslagenPortal gaat geld teruggeven aan mensen die gebruik hebben gemaakt van de dienst van het bedrijf om toeslagen aan te vragen. Mensen die via zoekmachines bij de website van de betaalde dienst terechtkwamen, dachten dat zij de toeslag zonder kosten rechtstreeks bij de Dienst Toeslagen hadden aangevraagd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kreeg klachten binnen dat het niet duidelijk was dat het om een betaalde dienst van een bedrijf ging.

Mensen die online een zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag wilden aanvragen kwamen terecht bij de website van ToeslagenPortal via een advertentie die bovenaan in de zoekresultaten verscheen. Ze werden rechtstreeks geleid naar het aanvraagformulier, legt de ACM de werkwijze van het bedrijf uit.

Bij de ACM klaagden mensen dat niet duidelijk was dat het om een betaalde dienst ging. Zij dachten dat ze de toeslag zonder kosten rechtstreeks bij de Dienst Toeslagen hadden aangevraagd, maar betaalden in plaats daarvan 58 euro voor de aanvraag via het bedrijf. "Pas aan het eind van het bestelproces werden zij op onduidelijke wijze geïnformeerd over de prijs en dat zij afstand deden van hun herroepingsrecht. De vormgeving van deze informatie maakte dat de meesten dit over het hoofd zagen", aldus de ACM.