Unieke wildcamerabeelden: Veluwse wolf tilt grote prooien vakkundig over zwijnenraster

Op de Zuidwest-Veluwe bij Lunteren heeft een wildcamera een bijzonder staaltje acrobatiek vastgelegd: een wolf springt na enige aarzeling met stukken hertenkalf en haas in de bek over een zwijnenwerend raster.

Het hek, bedoeld om wilde zwijnen buiten te houden, is niet voorzien van stroom en vormt voor de lokale wolven dan ook geen enkel obstakel.

Jonge welpen

Volgens Natuurmonumenten, de organisatie achter de beelden, komt het tafereel regelmatig voor. Volwassen wolven springen moeiteloos over de rasters heen. Voor jonge welpen is het een ander verhaal: die worstelen een stuk meer met het hek en kiezen soms voor de sluiproute via een dassenpijp.

Maar zelfs voor de doorgewinterde wolven wordt het een uitdaging wanneer ze een flinke prooi mee moeten nemen. Hoe groter de buit, hoe lastiger het wordt om deze over het raster te tillen. Toch laten de beelden zien dat ze daar ook wel raad mee weten.

Indrukwekkende buit

Boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten geeft wat meer context bij de beelden. “Het eerste en derde stuk prooi in de video is afkomstig van een hertenkalf. Het tweede stuk is een haas”, legt hij uit aan Omroep gld. Of het om één en dezelfde wolf gaat, is onduidelijk.

Theunissen plaatste vorige maand ook al een video van dezelfde plek, waar wolven met een halve ree en een haas in de bek de oversteek maken: