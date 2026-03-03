ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump erkent krapte in Amerikaanse munitievoorraden

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 11:43
anp030326121 1
WASHINGTON (ANP) - De voorraden van de hoogwaardigste Amerikaanse munitie zijn niet op peil, erkent de Amerikaanse president Donald Trump. De legerleiding heeft gewaarschuwd dat de strijd met Iran bemoeilijkt kan worden door onder meer dreigende tekorten aan luchtverdedigingsraketten en precisiemunitie, meldden Amerikaanse media eerder.
Met de grootscheepse aanvallen op Iran die zaterdag begonnen, jagen de VS er in hoog tempo precisiemunitie en zware bommen tegen ondergrondse doelwitten doorheen. En Iraanse vergeldingsacties met raketten en drones tegen Amerikaanse bases en ook andere doelen in Amerika-gezinde buurlanden kosten veel onderscheppingsraketten, bijvoorbeeld de al zo schaarse Patriot-munitie.
Toch kunnen volgens Trump "oorlogen 'oneindig' worden gevoerd, en heel succesvol". Dit vanwege de volgens hem "praktisch onbeperkte" arsenalen doorsnee munitie en net wat hoogwaardiger dan dat. "Van het topsegment hebben we een goede voorraad, maar niet zoveel als we willen."
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

106730465-15598793-image-a-2_1772202228141

Rijke mannen: Al Fayed liet jonge vrouwen medisch onderzoeken als 'vlees' met 'grondige borstonderzoeken'

ANP-545236677

Waarom liet de respectabele antikapitalist Noam Chomsky zich in met Epstein?

Loading