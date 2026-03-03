Trump erkent krapte in Amerikaanse munitievoorraden

WASHINGTON (ANP) - De voorraden van de hoogwaardigste Amerikaanse munitie zijn niet op peil, erkent de Amerikaanse president Donald Trump. De legerleiding heeft gewaarschuwd dat de strijd met Iran bemoeilijkt kan worden door onder meer dreigende tekorten aan luchtverdedigingsraketten en precisiemunitie, meldden Amerikaanse media eerder.

Met de grootscheepse aanvallen op Iran die zaterdag begonnen, jagen de VS er in hoog tempo precisiemunitie en zware bommen tegen ondergrondse doelwitten doorheen. En Iraanse vergeldingsacties met raketten en drones tegen Amerikaanse bases en ook andere doelen in Amerika-gezinde buurlanden kosten veel onderscheppingsraketten, bijvoorbeeld de al zo schaarse Patriot-munitie.

Toch kunnen volgens Trump "oorlogen 'oneindig' worden gevoerd, en heel succesvol". Dit vanwege de volgens hem "praktisch onbeperkte" arsenalen doorsnee munitie en net wat hoogwaardiger dan dat. "Van het topsegment hebben we een goede voorraad, maar niet zoveel als we willen."