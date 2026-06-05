Dieprode cijfers voor beurzen New York, Nasdaq keldert

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse verliezen het weekend ingegaan, waarbij vooral de technologiegraadmeter Nasdaq keihard daalde door zware koersdalingen in de chipsector. Het sentiment op Wall Street werd gedrukt door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente kan gaan verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan. Die verwachting werd extra versterkt door een beter dan verwacht cijfer over de Amerikaanse banengroei.

De Nasdaq kelderde 4,2 procent tot 25.709,43 punten, het grootste dagverlies in meer dan een jaar tijd. Grote chipfondsen als Nvidia, Broadcom, Marvell Technology, Micron Technology, Intel en Advanced Micro Devices (AMD) verloren tot wel bijna 17 procent. Door het optimisme over AI gingen chipbedrijven de afgelopen weken juist nog sterk omhoog, waardoor de Nasdaq en de brede S&P 500 naar nieuwe records werden gestuwd. Maar nu werden winsten genomen door beleggers.

De S&P 500 eindigde 2,6 procent lager op 7383,74 punten en de Dow-Jonesindex zakte 1,4 procent tot 50.866,78 punten na het nieuwe recordniveau op donderdag.

Werkgelegenheid

Volgens de Amerikaanse overheid groeide de werkgelegenheid in 's werelds grootste economie in mei met 172.000 banen, wat veel sterker was dan economen hadden verwacht. Daarnaast werd de banengroei in maart en april flink naar boven bijgesteld. De sterke arbeidsmarkt biedt de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verhogen om de inflatie tegen te gaan.

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms zakte 5,5 procent. Volgens zakenkrant Financial Times overweegt Meta een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om verder te kunnen investeren in AI.

Lululemon

Verder was ook Lululemon Athletica een stevige daler op Wall Street met een min van 8,6 procent. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, bekend van yogaleggings, werd negatiever over de vooruitzichten voor het hele jaar door onder meer toenemende concurrentie.

De bitcoin daalde voor het eerst sinds oktober 2024 onder de 60.000 dollar. De bitcoin tikte vorig jaar oktober nog een recordstand aan van 126.000 dollar. Bedrijven die actief zijn met cryptomunten, zoals Coinbase en Strategy, werden tot ruim 7 procent lager gezet.