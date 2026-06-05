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Golfer Luiten zakt weg na mindere tweede ronde KLM Open

Sport
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 21:59
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BADHOEVEDORP (ANP) - Golfer Joost Luiten is na een mindere tweede ronde weggezakt op de KLM Open. De 40-jarige Bleiswijker ging vrijdag rond in 72 slagen op The International in Badhoevedorp, één slag boven het baangemiddelde. Daarmee staat hij voorlopig gedeeld 43e, al kon niet iedereen de tweede ronde vrijdag afmaken. Die wordt daardoor zaterdagochtend voltooid.
Luiten begon donderdag met een ronde van 69 slagen, twee onder het baangemiddelde. Daarmee nam hij de gedeeld zevende plek in.
Luiten won zijn thuistoernooi al twee keer en eindigde afgelopen weekend als zevende op het Oostenrijks Open in Kitzbühel. De KLM Open duurt nog tot en met zondag.
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