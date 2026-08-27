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Diesel bijna 4 cent goedkoper aan de pomp door dalende olieprijs

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 9:39
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EINDHOVEN (ANP) - De dalende olieprijzen zijn donderdag duidelijk merkbaar aan de Nederlandse pomp. Vooral diesel werd een stuk goedkoper, met bijna 4 cent.
Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers daalde de adviesprijs voor een liter diesel donderdag tot 2,578 euro. Begin van de maand kostte deze brandstof nog meer dan 2,65 euro. Een liter Euro95 kost nu 2,602, ruim 1 cent minder dan woensdag. De prijs voor de hoogwaardigere premiumbenzine (Euro98) zakte met 1,4 cent tot 2,80 euro.
De olieprijs daalde donderdag voor de vierde dag op rij, mede door de hoop dat er weer meer olie en gas door de Straat van Hormuz kunnen stromen. De prijs voor een vat Brentolie schommelde donderdagochtend rond de 87 dollar en staat deze week inmiddels ruim 7 procent lager.
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