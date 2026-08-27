Toestand Noorse koning Harald volgens paleis zeer ernstig

OSLO (ANP) - De gezondheid van koning Harald van Noorwegen is opnieuw verslechterd. Zijn toestand is nu "zeer ernstig", heeft het paleis donderdag bekendgemaakt. Koningin Sonja en kroonprins Haakon hebben al hun verplichtingen geschrapt.

De 89-jarige Harald ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis in Oslo. Hij werd daar behandeld voor een hemolytische anemie, een aandoening waarbij rode bloedcellen sneller worden afgebroken. Dat kan leiden tot bloedarmoede.

Afgelopen weekend liet het paleis al weten dat de gezondheid van de koning in de loop van het weekend was verslechterd. Nu is zijn toestand dus verder verslechterd.

Zijn familie bracht al meermaals een bezoek aan de koning.