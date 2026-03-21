Dieselprijs nadert de 2,70 euro per liter

EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp in Nederland zijn zaterdag verder omhooggegaan door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel nadert inmiddels de 2,70 euro, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers.

Voor diesel staat het gemiddelde nu op een record van 2,679 euro per liter, bijna 2 cent meer dan vrijdag. Maar BP rekent al met een adviesprijs van 2,699 euro per liter. Shell zit daar met 2,689 euro per liter niet heel ver vanaf.

Een liter diesel is sinds het uitbreken van de oorlog bijna 60 cent in prijs omhooggegaan. Voor Euro95 bedraagt de gemiddelde adviesprijs nu 2,573 euro per liter, bijna 30 cent meer dan eind februari.

Iraanse aanvallen

Tanken wordt duurder omdat de olieprijzen hard zijn gestegen door Iraanse aanvallen op energiefaciliteiten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De adviesprijs betalen automobilisten vaak alleen bij dure pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg. Elders liggen de literprijzen soms tientallen centen lager.

Een verslaggever van het ANP ziet zaterdag dat er bij goedkopere pompen rijen kunnen staan. Pomphouders stelden eerder deze maand al dat er om de dagelijks rap oplopende prijzen mensen met jerrycans langskwamen om extra te kunnen inslaan. Ook zou de omzet bij tankstations in met name de grensregio's teruglopen omdat meer automobilisten voordeliger in het buitenland willen tanken.

Volgens Derk Foolen, brandstofexpert bij UnitedConsumers, blijft het lastig om te voorspellen hoe de brandstofprijzen zich verder ontwikkelen. "De brandstofmarkt reageert snel op ontwikkelingen in de wereld. Daarom blijven we de prijzen dagelijks volgen", verklaarde Foolen eerder deze week.