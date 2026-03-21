Skiester Pirovano wint laatste afdaling en wereldbekerklassement

KVITFJELL (ANP) - De Italiaanse skiester Laura Pirovano heeft de laatste afdaling van het seizoen gewonnen, en daarmee de winst in het wereldbekerklassement veiliggesteld. In de wereldbekerfinale in het Noorse Kvitfjell, in de buurt van Lillehammer, was de Italiaanse 0,15 seconde sneller dan de Amerikaanse olympisch kampioen Breezy Johnson. Kira Weidle-Winkelmann uit Duitsland werd derde op een kwart tel.

Pirovano had voorafgaand aan de laatste afdaling een voorsprong van 28 punten op de Duitse Emma Aicher. Zij werd in Kvitfjell vijfde. Lindsey Vonn miste het eind van het seizoen door de complexe beenbreuk die ze op de Olympische Winterspelen opliep. Voor de Spelen was ze nog de leider in het wereldbekerklassement. De Amerikaanse eindigde na de slotafdaling in Kvitfjell op de vijfde plaats in het klassement.