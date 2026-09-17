ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dieselprijs stijgt verder en is bijna op recordhoogte uit april

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 9:39
anp170926109 1
Volg ons op Google Nieuws
EINDHOVEN (ANP) - Het tanken van diesel is opnieuw duurder geworden. De prijs van een liter diesel is donderdag met bijna 4 cent gestegen. Daarmee is de prijs nagenoeg gelijk aan het record uit april van dit jaar.
De adviesprijs van diesel is nu 2,815 euro per liter, meldt consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Begin april bereikte diesel de recordprijs van 2,819 euro per liter. De afgelopen dagen is de dieselprijs met een gestage opmars bezig. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari kostte een liter diesel iets meer dan 2 euro.
De benzineprijs is met bijna 1 cent gedaald tot 2,718 euro per liter, na het bereiken van een nieuw record op woensdag.
De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met enige vertraging de olieprijzen. Deze maand zijn de olieprijzen weer flink opgelopen door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Daardoor lijkt een veilige heropening van de belangrijke Straat van Hormuz nog ver weg.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp160926122 1

Na twee jaar ziek word je straks sneller ontslagen, en je ontslagvergoeding verdwijnt ook: de dubbele klap uit Den Haag

229330959_m

Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

179093793_m

"Paniek over aflossingsvrije hypotheek is onterecht"

header-kringloopwinkel-2026-1600x900

Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

150961381_m

Uitgezaaide kanker bij kind verdween compleet na nieuwe behandeling

stressed businesswoman holding her head pain having headache work there are people background

Burn-out met 28, na een jaar ontslagen: jongeren hebben het meest te verliezen bij korter ziekengeld

Loading