Dieselprijs stijgt verder en is bijna op recordhoogte uit april

EINDHOVEN (ANP) - Het tanken van diesel is opnieuw duurder geworden. De prijs van een liter diesel is donderdag met bijna 4 cent gestegen. Daarmee is de prijs nagenoeg gelijk aan het record uit april van dit jaar.

De adviesprijs van diesel is nu 2,815 euro per liter, meldt consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Begin april bereikte diesel de recordprijs van 2,819 euro per liter. De afgelopen dagen is de dieselprijs met een gestage opmars bezig. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari kostte een liter diesel iets meer dan 2 euro.

De benzineprijs is met bijna 1 cent gedaald tot 2,718 euro per liter, na het bereiken van een nieuw record op woensdag.

De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met enige vertraging de olieprijzen. Deze maand zijn de olieprijzen weer flink opgelopen door de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Daardoor lijkt een veilige heropening van de belangrijke Straat van Hormuz nog ver weg.