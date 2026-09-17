EU na dreigement Trump: samenwerking met Canada is niet vijandig

STRAATSBURG (ANP/AFP) - De intentie van de Europese Unie en Canada om nauwer samen te werken is niet gericht "tegen iemand anders". Dat benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gedreigd met handelssancties als het plan wordt doorgezet.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, stelde woensdag in haar jaarlijkse State of the Union voor om van Canada het eerste "geassocieerde lid" van de EU te maken. Trump noemde dat idee "lachwekkend" en dreigde met hogere heffingen. Hij zei zelfs te overwegen alle handel met Europa te stoppen, "als ik dit als een vijandige daad beschouw".

Maar de samenwerking is niet vijandig, aldus een woordvoerder van de Commissie. "Zoals onze voorzitter gisteren duidelijk heeft gemaakt, is de voorgestelde versterking van ons partnerschap met Canada niet tegen iemand anders gericht, maar bedoeld om onze gezamenlijke kracht te vergroten."