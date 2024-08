Dinner Train annuleert ritten en laat geen nieuwe boekingen toe

OISTERWIJK (ANP) - Dinner Train, dat luxe diners aanbiedt in een rijdende trein, annuleert ritten om problemen in zijn operatie. Ook werkt de boekingsmodule op de website van het bedrijf momenteel niet, waardoor het niet mogelijk is een nieuw diner te reserveren. Op recensiesites klagen gedupeerde klanten dat ze hun geld niet meteen kunnen terugkrijgen.

Zo kreeg een klant die volgende week zaterdag met Dinner Train uit eten zou gaan donderdag van het bedrijf te horen dat "het niet mogelijk is om de rit zoals gepland uit te voeren". Elders klaagt een klant dat de treinrit van aanstaande zaterdag niet doorgaat en dat Dinner Train slecht bereikbaar is. Eerder meldden Omroep Brabant en RTV Oost al soortgelijke verhalen.

Dinner Train heeft de reserveringen omgezet in een voucher die twee jaar geldig is. Na vijf maanden zouden mensen die voucher ook kunnen inzetten voor een volledige terugbetaling. Dinner Train zegt gasten op die manier gefaseerd te willen terugbetalen.