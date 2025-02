Diplomaat: vicepresident VS volgende week naar AI-top Parijs

PARIJS (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance zal volgende week een top voor kunstmatige intelligentie (AI) bijwonen in Parijs. Dat heeft een Franse diplomaat gezegd tegen persbureau AFP. Naast Vance zouden ook topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI, topman Sundar Pichai van Google-moeder Alphabet, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie naar de bijeenkomst komen.

De AI-top vindt volgende week maandag en dinsdag plaats in het Grand Palais in Parijs. Er worden bezoekers uit ongeveer tachtig landen verwacht, waaronder ook de Chinese vicepremier Ding Xuexiang en AI-onderzoeker en Nobelprijswinnaar Demis Hassabis. Het is niet duidelijk of ook Elon Musk, met zijn eigen AI-bedrijf xAI, een uitnodiging heeft aanvaard. De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat Frankrijk een pionier op AI-gebied moet zijn.

In de techsector ontstond vorige week nog grote opschudding door de komst van de nieuwe Chinese AI-app DeepSeek. Die behaalt met minder rekenkracht verrassend goede prestaties, vergelijkbaar met die van ChatGPT. De Amerikaanse president Donald Trump noemde DeepSeek een 'wake-upcall' voor westerse techbedrijven.