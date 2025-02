BRUSSEL/APELDOORN (ANP) - De Belgische topatlete Nafissatou Thiam neemt deze winter niet deel aan indoorwedstrijden. De drievoudig olympisch kampioene op de zevenkamp is er dus niet bij op de EK indoor in Apeldoorn (6-9 maart) en de WK indoor in het Chinese Nanjing (21-23 maart). Haar management bevestigde dat aan het Belgische persbureau Belga.

Het betekent dat de 30-jarige Thiam in het Omnisport van Apeldoorn niet haar Europese titel op de vijfkamp uit 2023 (Istanbul) verdedigt.