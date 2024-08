De Jong strandt in kwalificaties US Open na gemiste matchpoints

NEW YORK (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De nummer 130 van de wereld verloor in de laatste kwalificatieronde met 6-3 1-6 5-7 van de Australiër Li Tu. Hij miste in de derde set twee matchpoints.

De 24-jarige De Jong had zijn eerste twee wedstrijden in New York overtuigend gewonnen van de Braziliaan Gustavo Heide en Denis Yevseyev uit Kazachstan, maar hij kende een moeilijke start tegen Tu. Hij keek na twee breaks tegen een 0-3-achterstand aan, maar won vervolgens zes games op rij.

De Jong was het daarna even helemaal kwijt en Tu, de mondiale nummer 188, snelde naar winst in de tweede set. De Nederlander herpakte zich in de derde set en kreeg op 5-4 twee matchpoints. Tu hield echter stand en brak daarna meteen de service van De Jong. De Australiër besliste de wedstrijd met een love game.

Grandslamtoernooi

De Jong heeft nu alleen nog een kans om als lucky loser toegelaten te worden tot het derde grandslamtoernooi uit zijn carrière. Eerder dit jaar won hij op de Australian Open en Roland Garros drie kwalificatiewedstrijden.

Bij de vrouwen speelt Arianne Hartono later deze donderdag haar laatste kwalificatieronde. Zij treft de Japanse Ena Shibahara. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus zijn automatisch geplaatst voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Het hoofdtoernooi begint maandag.