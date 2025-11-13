Disney onderuit op Wall Street na tegenvallende kwartaalcijfers

NEW YORK (ANP) - Disney is donderdag onderuitgegaan op Wall Street. Beleggers schrokken van de kwartaalcijfers van het entertainmentconcern. Dat kwam onder meer doordat de bioscoopfilms The Fantastic Four: First Steps en Freakier Friday minder opbrachten dan de releases in dezelfde periode vorig jaar.

Het aandeel werd in de vroege handel in New York meer dan 8 procent lager gezet. Disney boekte meer winst dan kenners in doorsnee hadden voorzien. De omzet stelde evenwel teleur, mede door tegenvallende reclame-inkomsten van tv-zenders als ABC en FX. Disney deed wel goede zaken met zijn streamingdiensten dankzij verdere groei van het aantal abonnementen en hogere prijzen.

Disney+ kreeg er 3,8 miljoen abonnees bij en heeft nu bijna 132 miljoen betalende kijkers. Hulu telt iets meer dan 64 miljoen klanten. Disney, dat ook eigenaar is van sportzender ESPN, stelt vanaf nu geen cijfers meer te geven over het aantal streamingabonnementen. Rivaal Netflix besloot eerder al om die cijfers niet meer te delen.

Op Wall Street was over de gehele linie sprake van lagere koersen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de min op 48.160 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,7 procent tot 6802 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,3 procent in tot 23.110 punten.

De Dow scherpte woensdag nog het recordniveau verder aan en sloot voor het eerst boven de 48.000 punten. Techbedrijven stonden echter wat onder druk waardoor de Nasdaq woensdag licht lager eindigde. Zorgen over de hoge waarderingen van de grote techbedrijven en gigantische investeringen in AI staken de afgelopen weken al de kop op. Beleggers lijken daardoor wat winst te nemen in techaandelen en die om te ruilen voor bedrijven in andere sectoren.

President Donald Trump ondertekende daarnaast de wet die de federale overheid tot 30 januari financiert. Daarmee is een einde gekomen aan de shutdown van 43 dagen, de langste ooit. Beleggers hopen dat er nu weer snel Amerikaanse economische cijfers bekend worden gemaakt die door de sluiting van de overheid waren uitgesteld. Een regeringswoordvoerder waarschuwde woensdag echter dat het "onwaarschijnlijk" is dat het belangrijke banenrapport en de inflatiecijfers voor oktober alsnog verschijnen.