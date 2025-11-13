ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV noemt duurzaamheidsregels EU na afzwakking 'tandeloze tijger'

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 16:53
anp131125177 1
UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV is kritisch over de afzwakking van duurzaamheidsregels voor bedrijven waar een meerderheid in het Europees Parlement donderdag voor stemde. Door minder bedrijven te verplichten mensenrechtenschendingen of milieuaantasting tegen te gaan bij hun toeleveranciers, wordt de zogenoemde anti-wegkijkwet volgens interim-voorzitter Dick Koerselman "een tandeloze tijger".
"Deze afbraak ontneemt werkende mensen de bescherming tegen misstanden die juist het doel was van deze regels. Het ontneemt vakbonden de mogelijkheid om deze wet in te zetten bij het aanspreken van bedrijven op nalatig gedrag, zoals bij onderbetaling of uitbuiting", stelt Koerselman.
"Ook in Nederland heeft dat grote gevolgen voor de bescherming van werkenden. Denk aan de uitwassen in de glastuinbouw, in het wegtransport, in de vleesverwerkingsindustrie of op de bouwplaats", voegt hij toe. Het steekt FNV ook dat christendemocraten in het Europees Parlement steun zochten en kregen van radicaal-rechtse partijen.
loading

POPULAIR NIEUWS

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

ANP-401993560

Marion Jones, ooit de snelste vrouw ter wereld, komt nu amper nog de trap af

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

generated-image (52)

Er passen een miljoen woningen in bestaande woningen. Maar komen die er ook?

Loading