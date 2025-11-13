FNV noemt duurzaamheidsregels EU na afzwakking 'tandeloze tijger'

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV is kritisch over de afzwakking van duurzaamheidsregels voor bedrijven waar een meerderheid in het Europees Parlement donderdag voor stemde. Door minder bedrijven te verplichten mensenrechtenschendingen of milieuaantasting tegen te gaan bij hun toeleveranciers, wordt de zogenoemde anti-wegkijkwet volgens interim-voorzitter Dick Koerselman "een tandeloze tijger".

"Deze afbraak ontneemt werkende mensen de bescherming tegen misstanden die juist het doel was van deze regels. Het ontneemt vakbonden de mogelijkheid om deze wet in te zetten bij het aanspreken van bedrijven op nalatig gedrag, zoals bij onderbetaling of uitbuiting", stelt Koerselman.

"Ook in Nederland heeft dat grote gevolgen voor de bescherming van werkenden. Denk aan de uitwassen in de glastuinbouw, in het wegtransport, in de vleesverwerkingsindustrie of op de bouwplaats", voegt hij toe. Het steekt FNV ook dat christendemocraten in het Europees Parlement steun zochten en kregen van radicaal-rechtse partijen.