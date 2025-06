Disney ontslaat honderden medewerkers bij film- en tv-afdelingen

BURBANK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Entertainmentconcern Walt Disney gaat honderden medewerkers ontslaan in zijn film- en tv-afdelingen. Het is een teken dat de moeilijke tijden in Hollywood nog niet voorbij zijn. De ontslagen zijn maandag begonnen en raken onder meer werknemers in marketing, publiciteit en casting en ontwikkeling, volgens het bedrijf.

In Hollywood worden al jarenlang veel kostenbesparende maatregelen doorgevoerd, waarbij de productie en de werkgelegenheid in een neerwaartse spiraal zitten. Disney en andere bedrijven uit de branche passen hun bedrijfsstrategieën aan vanwege de opkomst van streamingdiensten. Disney had in 2023 al een herstructurering aangekondigd waarbij 7000 banen werden geschrapt. Daarmee moesten de uitgaven met 5,5 miljard dollar worden verminderd. Concurrenten in de branche hebben ook duizenden werknemers ontslagen.

Disney heeft in totaal meer dan 230.000 werknemers, volgens cijfers uit september.