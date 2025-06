Aanvaller Joodse groep in Colorado aangeklaagd voor haatmisdrijf

BOULDER (ANP) - De man die zondag in de Amerikaanse staat Colorado een bijeenkomst van een Joodse groep aanviel met een geïmproviseerde vlammenwerper is aangeklaagd voor een haatmisdrijf, schrijven Amerikaanse media als The New York Times en The Washington Post. Het incident, waarbij acht mensen gewond raakten, wordt onderzocht als gerichte daad van terrorisme.

De 45-jarige verdachte, Mohamed Sabry Soliman, riep "free Palestine", toen hij de menigte in de plaats Boulder aanviel. Mensen waren samengekomen om aandacht te vragen voor de Israëlische gijzelaars die in de Gazastrook worden vastgehouden door Hamas. Soliman heeft naast het gebruik van een vlammenwerper ook molotovcocktails gegooid. Hij werd snel opgepakt.

Volgens justitie heeft Soliman, die de Egyptische nationaliteit heeft en asiel heeft aangevraagd, de aanval al een jaar lang voorbereid. "Hij heeft gezegd dat hij alle zionistische mensen wil vermoorden", staat in de aanklacht.