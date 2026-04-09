Disney schrapt tot duizend banen, meldt WSJ

NEW YORK (ANP/RTR) - Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney is van plan om de komende weken tot duizend banen te schrappen, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Onder meer de marketingafdeling wordt daardoor geraakt.

Volgens de zakenkrant waren de plannen voor de aanstaande ontslagen al in de maak voordat Josh D'Amaro in maart zijn nieuwe rol als topman van Disney op zich nam. D'Amaro is de opvolger van Bob Iger, die Disney bijna twee decennia leidde in afzonderlijke periodes.

In totaal zou minder dan 1 procent van het totale personeelsbestand geraakt worden door de plannen. Aan het einde van het financiële jaar 2025 had Disney ongeveer 231.000 werknemers. De recent aangestelde marketingdirecteur Asad Ayaz is ook van plan om de marketingafdeling van het bedrijf samen te voegen en kosten te verlagen, volgens WSJ.