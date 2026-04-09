Nederlandse Loterij daagt illegale goksite Qbet voor de rechter

RIJSWIJK (ANP) - De Nederlandse Loterij kondigt een tweede rechtszaak aan tegen een aanbieder van een illegale goksite. De aanbieder van Staatsloterij en Lotto daagt de exploitanten en bestuurders achter onlinecasino Qbet voor de rechter. De Nederlandse Loterij wil dat die site op zwart gaat en ontoegankelijk blijft.

Vorig jaar spande de Nederlandse Loterij een rechtszaak aan tegen de illegale goksite Lalabet, waarvan de eerste zitting deze donderdag plaatsvindt. Qbet is volgens de Nederlandse Loterij op dit moment de grootste illegale goksite in Nederland. Met de juridische actie zegt het bedrijf spelers te willen beschermen "tegen illegale, risicovolle praktijken".

De Kansspelautoriteit (Ksa) legde het gokbedrijf achter Qbet, Novatech Solutions, vorige maand al een recordboete van bijna 25 miljoen euro op voor het aanbieden van illegale kansspelen online. De boete viel extra hoog uit door de grote hoeveelheid geld die het bedrijf daarmee zou hebben verdiend. Volgens de toezichthouder had het bedrijf geen maatregelen getroffen om gokken vanuit Nederland te voorkomen. Ook werd volgens de Ksa witwassen mogelijk gemaakt, omdat spelers konden betalen met cryptomunten of anonieme betaalmethoden.

Stevige aanpak

De Nederlandse Loterij zegt met de rechtszaak iedereen die de site faciliteert aan te willen pakken, en niet alleen de "directe overtreder". De exploitanten en bestuurders achter Qbet zouden zijn gevestigd op Curaçao en in Costa Rica.

Novatech Solutions en Qbet zijn om een reactie gevraagd.