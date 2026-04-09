ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse delegatie donderdagavond naar Pakistan

Samenleving
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 8:43
anp090426046 1
ISLAMABAD (ANP/AFP/RTR) - Een Iraanse delegatie gaat donderdagavond naar Pakistan om er "ernstige gesprekken" te hebben over het tienpuntenplan voor een bestand in de regio. Dit zei de Iraanse ambassadeur in Pakistan, Reza Amiri Moghaddam.
De aanvallen van Israël en de VS op Iran en de tegenaanvallen van Iran moeten volgens het puntenplan dat door Pakistan is voorgelegd twee weken worden stilgelegd voor onderhandelingen tussen de strijdende partijen. De Straat van Hormuz zou in die tijd weer open zijn.
Onderdeel van het plan is dat Israël ook de aanvallen op Libanon stopt, volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi en de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif. Israël heeft zware aanvallen op het buurland uitgevoerd en zegt, net als de VS, dat Libanon geen onderdeel vormt van het plan voor wapenstilstand.
Araghchi zei woensdag dat de Verenigde Staten moeten kiezen tussen een staakt-het-vuren of een voortzetting van de oorlog via Israël. "Het land kan niet allebei hebben."
loading

ANP-343385528

images

19Mag-Finasteride-superJumbo

generated-image (11)

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 06.26.55

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 07.46.44

Loading