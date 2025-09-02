ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Disney treft schikking in zaak over verzamelen van kinderdata

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 21:38
anp020925208 1
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Walt Disney gaat 10 miljoen dollar (zo'n 8,6 miljoen euro) betalen om een schikking te treffen met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). De beschuldiging draait om het onrechtmatig verzamelen van data van kinderen.
De markttoezichthouder beschuldigde Disney ervan dat het entertainmentconcern toestond dat persoonlijke gegevens werden verzameld van kinderen die kindgerichte video's op YouTube bekeken, zonder de ouders hiervan op de hoogte te stellen of hun toestemming te krijgen. Dat is in strijd met Amerikaanse wetgeving die de privacy van kinderen online moet beschermen.
Volgens de claim heeft Disney bepaalde content niet als "Made for Kids" aangeduid, waardoor Disney via YouTube persoonlijke gegevens kon verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Deze gegevens werden vervolgens gebruikt voor gerichte reclame aan kinderen, stelt de FTC.
Vorig artikel

Komende dagen geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Volgend artikel

Alcaraz zonder setverlies naar halve finale US Open

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid