Disney treft schikking in zaak over verzamelen van kinderdata

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Walt Disney gaat 10 miljoen dollar (zo'n 8,6 miljoen euro) betalen om een schikking te treffen met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). De beschuldiging draait om het onrechtmatig verzamelen van data van kinderen.

De markttoezichthouder beschuldigde Disney ervan dat het entertainmentconcern toestond dat persoonlijke gegevens werden verzameld van kinderen die kindgerichte video's op YouTube bekeken, zonder de ouders hiervan op de hoogte te stellen of hun toestemming te krijgen. Dat is in strijd met Amerikaanse wetgeving die de privacy van kinderen online moet beschermen.

Volgens de claim heeft Disney bepaalde content niet als "Made for Kids" aangeduid, waardoor Disney via YouTube persoonlijke gegevens kon verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Deze gegevens werden vervolgens gebruikt voor gerichte reclame aan kinderen, stelt de FTC.