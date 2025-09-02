Komende dagen geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg

'S-HERTOGENBOSCH (ANP) - De schade aan een bovenleiding bij Vught is zo groot dat het nog enkele dagen gaat duren voordat die hersteld is. Dat meldt ProRail dinsdag. De spoorbeheerder verwacht dat het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg pas vrijdagochtend weer kan worden opgestart. Eerder was de verwachting dat de problemen woensdagochtend zouden zijn opgelost.

Het gaat om een prognose, benadrukt een woordvoerster. De bovenleiding is over enkele honderden meters beschadigd geraakt door een omgevallen boom. Ook een paar bovenleidingsportalen zijn flink beschadigd "met alle elektra die daarbij komt kijken". Het repareren daarvan is "best wel een grote klus".

ProRail raadt reizigers aan de NS-reisplanner te checken voordat ze op pad gaan.