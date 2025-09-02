ECONOMIE
Alcaraz zonder setverlies naar halve finale US Open

Sport
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 21:47
NEW YORK (ANP) - Carlos Alcaraz staat in de halve eindstrijd van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard versloeg de Tsjech Jiri Lehecka in de kwartfinale: 6-4 6-2 6-4.
De 22-jarige Alcaraz won de US Open in 2022. Hij heeft op weg naar de halve finale geen set verloren. Hij versloeg de Amerikaan Reilly Opelka en de Italianen Mattia Bellucci en Luciano Darderi en de Fransman Arthur Rinderknech eveneens in drie sets.
Alcaraz stuit in de halve finale op Novak Djokovic of de Amerikaan Taylor Fritz. De 38-jarige Serviër won de US Open viermaal. De 27-jarige Fritz verloor vorig jaar van Jannik Sinner in de finale van de US Open.
