Disney voert omzet en winst op dankzij streamingdienst

BURBANK (ANP) - Entertainmentconcern Disney heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met zijn streamingdiensten. Het ook in Nederland beschikbare Disney+ kreeg er in april, mei en juni 1,8 miljoen abonnees bij.

De teller staat daarmee op 128 miljoen betalende kijkers. De extra abonnees voor Disneys streamingdiensten, waar ook Hulu onder valt, leverden naast hogere opbrengsten ook meer winst op.

De gehele omzet steeg 2 procent tot bijna 23,7 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een winst voor aftrek van belastingen van 3,2 miljard dollar, 4 procent meer dan een jaar eerder.

In de Verenigde Staten droegen ook de pretparken van Disney sterk bij aan het resultaat. Een verlies van de filmstudio en lagere opbrengsten van reguliere tv-zenders drukten de resultaten iets. De filmdivisie had te kampen met tegenvallende prestaties van de animatiefilm Elio, terwijl de bioscoophit Inside Out 2 een jaar eerder juist voor succes zorgde.