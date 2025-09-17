Disney, Warner Bros. en Universal klagen Chinees AI-bedrijf aan

LOS ANGELES (ANP) - Disney, Warner Bros. en Universal Pictures hebben een Chinees AI-bedrijf aangeklaagd wegens auteursrechtschending. De rechtszaak werd dinsdag aangespannen bij de federale rechtbank in Californië, zo meldt The Hollywood Reporter.

De filmstudio's beschuldigen het bedrijf MiniMax ervan zijn videogenerator Hailuo AI te trainen met intellectueel eigendom van de studio's. Volgens de aanklacht kan Hailuo AI personages uit films en tv-shows van Disney, Warner Bros. en Universal genereren. De enige manier waarop MiniMax dit zou kunnen doen, stellen de studio's, is als het bedrijf zijn AI-systeem heeft getraind op hun intellectueel eigendom.

In de rechtszaak eisen de filmstudio's een schadevergoeding, inclusief teruggave van winsten, en een gerechtelijk bevel dat MiniMax verbiedt om zijn AI te trainen met het intellectueel eigendom van de filmstudio's.