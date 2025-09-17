Campagne tegen explosies roept op sneller vreemde zaken te melden

ROTTERDAM (ANP) - Een nieuwe campagne tegen aanslagen met explosieven moet ervoor zorgen dat verdachte situaties sneller worden gemeld. Want volgens Meld Misdaad Anoniem helpt dat de explosies tegen te gaan.

De campagne is ontwikkeld door het Offensief tegen Explosies, een samenwerking van onder meer gemeenten, justitie, politie, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Voorzitter daarvan is de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten.

Zij hoopt dat de campagne mensen over de drempel haalt om vreemde situaties te melden: "Cobra's in kelderboxen, een neef die wordt benaderd voor een snelle klus, het zijn waardevolle signalen om het aantal explosies terug te dringen. De ogen en oren van íedereen zijn nodig."

De campagne begint woensdag in elf gemeenten. Het gaat om Rotterdam, Almere, Delft, Zaanstad, Roosendaal, Baarn en een aantal Drechtsteden.