Tientallen grondmedewerkers KLM leggen werk neer op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Tientallen grondmedewerkers van KLM hebben woensdagochtend op Schiphol het werk neergelegd, ziet een ANP-verslaggever die aanwezig is op de luchthaven. Het personeel staakt van 08.00 tot 12.00 uur uit onvrede over een cao-akkoord tussen de luchtvaartmaatschappij en drie andere vakbonden. KLM heeft uit voorzorg ongeveer honderd vluchten geschrapt door de werkonderbreking.

De werkonderbreking is georganiseerd door vakbonden FNV en CNV. Grondmedewerkers laden bijvoorbeeld bagage in en uit, verslepen vliegtuigen of staan reizigers te woord.

Bij de incheckbalies, waar het rustig is, werkten iets na 08.00 uur nog ongeveer vijftig mensen. Tientallen medewerkers liepen even voor 08.30 uur gezamenlijk de vertrekhal uit, waarbij zij applaus kregen van een nog werkende collega. Overigens zijn niet alle vluchten geannuleerd. Enkele reizigers die aan het einde van de ochtend vertrekken richting Curaçao geven aan blij te zijn dat hun vlucht wel doorgaat.