Onderzoek: helft jongeren (12-25) ervaart online seksuele intimidatie

Een op de twee jongeren tussen de 12 en 25 jaar krijgt online te maken met seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Dat meldt stichting Fonds Slachtofferhulp op basis van onderzoek van Ipsos I&O.

Het gaat dan om seksuele opmerkingen en het ongevraagd toegestuurd krijgen van seksuele beelden, maar ook om grooming, sextortion en deepfakes. Jongeren worden vooral op Snapchat, Instagram en WhatsApp geconfronteerd met ongewenst seksueel gedrag.

Fonds Slachtofferhulp benadrukt dat het onderzoek, dat in opdracht van de stichting is uitgevoerd, laat zien dat het probleem "breder en complexer is dan vaak gedacht". Volgens expert online seksueel misbruik Nathalie Gaal-Franse gaat het niet langer om incidenten, maar is er sprake van een "structureel maatschappelijk probleem" en is actie nodig.

'Schaamte en victim blaming'

Het onderzoek onder 2700 jongeren "helpt ons de volle werkelijkheid onder ogen te zien en daar ook naar te handelen", aldus Gaal-Franse. Volgens haar is het zaak dat "schaamte en victim blaming" verdwijnen, anders "blijven veel jongeren stil en staan zij er alleen voor". Ruim een derde praat met niemand over een nare ervaring en 4 procent doet aangifte of melding bij de politie, aldus de stichting.

Fonds Slachtofferhulp roept overheid, onderwijsinstellingen, hulpverleners en maatschappelijke organisaties onder meer op om onlineveiligheid in het onderwijscurriculum op te nemen en te zorgen voor betere voorlichting en meer bewustwording over de gevolgen.