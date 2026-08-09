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Minder lucht in dozen en meer recycling: EU pakt vanaf volgende week verpakkingsafval aan

Economie
door Ans Vink
zondag, 09 augustus 2026 om 6:12
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Vanaf 12 augustus 2026 geldt de Europese Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). De verordening moet verpakkingsafval terugdringen, recycling verbeteren en schadelijke stoffen in verpakkingen verder beperken. De regels gelden vooral voor bedrijven die verpakkingen op de EU-markt brengen; consumenten krijgen dus geen nieuwe persoonlijke verplichting bij de kassa.environment.

Geen verplichting voor klanten

Door de regel moeten bedrijven aan de slag. Jij hoeft niks
Voor Nederlandse consumenten verandert er op 12 augustus daarom niet plotseling iets aan het scheiden van afval of het inleveren van verpakkingen. De gevolgen worden vooral geleidelijk zichtbaar in supermarktverpakkingen en bij online bestellingen.environment.europa+1

Minder verpakking en afval

De Europese Unie wil met de PPWR de groei van verpakkingsafval afremmen. De verordening heeft betrekking op alle soorten verpakkingen die in de EU op de markt komen, ongeacht het materiaal of de functie ervan.
De regels sturen aan op beter recyclebare verpakkingen, meer hergebruik en minder overbodig materiaal. Ook PFAS in voedselcontactverpakkingen wordt vanaf 12 augustus verder beperkt.

‘Lucht’ verdwijnt niet meteen

Een belangrijk detail: de strenge eisen rond te grote dozen, valse bodems en onnodige lagen gelden niet allemaal direct vanaf 12 augustus. De eis dat verpakkingen qua gewicht en volume tot het noodzakelijke minimum moeten zijn teruggebracht, gaat vanaf 1 januari 2030 gelden.
Ook de bekende grens voor loze ruimte in verzend-, transport- en groepsverpakkingen volgt later. Vanaf 2030 mag de lege ruimte daarin in beginsel niet meer dan 50 procent bedragen; de Europese Commissie werkt eerst aan een uniforme rekenmethode.

Wat merkt de consument?

De verandering zal waarschijnlijk stap voor stap zichtbaar worden:
  • Minder grote dozen rond kleine producten, vooral bij webwinkels, vanaf de latere invoeringsfases.
  • Verpakkingen die eenvoudiger te recyclen zijn en vaker gerecycled materiaal bevatten.environment.
  • Minder gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in verpakkingen die met voedsel in aanraking komen
  • Meer nadruk op herbruikbare en navulbare verpakkingsoplossingen.

Labels volgen later

Een Europees uniform label dat duidelijk maakt hoe een verpakking moet worden gescheiden, is nog niet onmiddellijk verplicht. Voor dergelijke geharmoniseerde etikettering voorziet de PPWR in latere uitvoeringsstappen; bestaande Nederlandse afvalscheidingsinformatie blijft voorlopig dus relevant.
De kern is helder: 12 augustus is de startdatum van de Europese verpakkingsverordening, maar niet de dag waarop consumenten zelf aan een nieuwe supermarktregel moeten voldoen. De grootste zichtbare veranderingen — kleinere verpakkingen en minder lucht in bezorgdozen — worden vooral in de jaren richting 2030 verwacht.

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