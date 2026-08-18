Dit zijn de 10 beste landen voor expats in 2026

Zon, zee, strand, maar ook betaalbare huizen, lekker eten, goede voorzieningen: het is allemaal belangrijk voor expats. Waar ze dan het liefst zitten? Niet in Europa. De Expat Insider 2026 van InterNations onderzocht 31 bestemmingen. De nummer 1 is opvallend genoeg Panama. En er staan maar drie Europese bestemmingen in de top 10.

Het onderzoek keek naar levenskwaliteit, werk, financiën, huisvesting en hoe gemakkelijk expats hun draai vinden. Vooral de betaalbaarheid van een land en de vriendelijkheid van het volk bleken belangrijk.

Dit is de top 10: