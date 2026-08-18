Belgische minister naar schuilkelder in Kyiv om Russische drones

KYIV (ANP/BELGA) - Het bezoek van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot aan Kyiv is verstoord door Russische droneaanvallen. Zijn Oekraïense ambtgenoot Andrii Sybiha schrijft op X dat de twee noodgedwongen zijn uitgeweken naar een schuilkelder voor hun overleg.

"Een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners, nu gedeeld door onze Belgische gasten", aldus Sybiha. Hij heeft Prévot tijdens hun gesprek in de bunker bedankt voor alle steun die België aan Oekraïne heeft geleverd tijdens de oorlog met Rusland. België gaf tot nu toe 4,4 miljard euro uit aan die steun.

De Belgische minister benadrukte bij aankomst dat zijn land Oekraïne zal blijven helpen. "Ook vandaag nog worden elke dag burgers gedood door Russische raketten en drones. We mogen niet wennen aan deze oorlog." Volgens Prévot moet Oekraïne door de hulp van Europese landen in staat zijn stand te houden en te onderhandelen over een duurzame vrede, "zonder de voorwaarden van Moskou te moeten ondergaan".