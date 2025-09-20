De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

De Britten zijn opgelucht dat Trump weer weg is dat er niks heel ergs is gebeurd. Hij heeft de koninklijke etiquette een paar keer gebruuskeerd, maar (na het vorige bezoek) had niemand anders verwacht. Hij heeft verder in het openbaar niemand beledigd en (daar waren ook draaiboeken voor) hij is niet in Windsor gestorven.

Maar achter de schermen gebeurde er van alles . De Britse pers beschrijft de spanningen achter het luxueus staatsbanket in Windsor Castle, waar glamour, diplomatie en politieke controverse hand in hand gingen.

Het evenement, waaraan 160 geselecteerde gasten deelnamen, stond bol van intriges – met achter de schermen verhitte discussies en opvallende momenten aan tafel. Onder de gasten bevonden zich prominente royals, invloedrijke tech-magnaten en spraakmakende politici uit de VS en het VK, terwijl protesten buiten het kasteel het controversiële karakter van Trumps bezoek onderstreepten.

Een spectaculair banket

Het staatsbanket vond plaats in St George’s Hall, volgens traditie tot in de kleinste details gecontroleerd door King Charles en Queen Camilla. De tafel was zo lang als ruim twee helikopters, omringd door 139 kaarsen en bijna 1.500 stuks bestek – een waar spektakel, passend bij het diplomatieke belang van de avond.

Trump was centraal gepositioneerd tussen King Charles en Kate Middleton. Als eerbetoon aan de ‘special relationship’ tussen de VK en de VS werd een speciaal cocktail geserveerd. In zijn toespraak prees Trump de warme ontvangst en sprak hij met lof over Prinses Kate, waarmee hij ook refereerde aan haar doorstane gezondheidsproblemen het afgelopen jaar.

Spanningen achter de schermen

Hoewel het banket naar buiten toe een toonbeeld van koninklijke glorie was, ging het er in de keuken hectisch aan toe: Secret Service-agenten bemoeiden zich intensief met het eten, hetgeen leidde tot flinke woordenwisselingen met de koks. De gasten merkten hier niets van, maar insiders spraken van ‘explosieve chaos’.youtube

Opvallend was de aanwezigheid van mediamagnaat Rupert Murdoch, met wie Trump momenteel verwikkeld is in juridische procedures, én de afwezigheid van burgemeester Sadiq Khan. Trump gaf expliciet aan dat hij Khan niet bij het diner wilde hebben en noemde hem publiekelijk een van de ‘slechtste burgemeesters ter wereld’.

Diplomatiek verzet en protesten

Britse politici zoals premier Sir Keir Starmer wilden de bijeenkomst aangrijpen om gevoelige thema’s als handel, Gaza, en Oekraïne te bespreken met Trump. Ondertussen hielden duizenden demonstranten in en rond Londen protesten tegen Trumps beleid en hernieuwde staatsbezoek.

(bekijk zeker het eerste filmpje als je wilt zien hoe Trump een tekst voorleest)