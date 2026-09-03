DNB begint met reorganisatie, 290 banen verdwijnen

AMSTERDAM (ANP) - Bij De Nederlandsche Bank (DNB) komen ongeveer 290 voltijdsbanen te vervallen als onderdeel van een vorig jaar aangekondigde reorganisatie. Dat bevestigt een woordvoerder van de centrale bank na berichtgeving van het Financieele Dagblad. De meeste banen zullen verdwijnen door natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen zijn "onvermijdelijk".

"De DNB-directie heeft recent - na adviezen van de OR op de eerdere adviesaanvragen - definitieve besluiten genomen over de vorig jaar november aangekondigde reorganisatie, en gaat nu over tot uitvoering daarvan", laat DNB weten.

Het personeelsbestand moet hierdoor in 2030 uitkomen op ongeveer 2090 voltijdsbanen. DNB-medewerkers zijn dinsdag geïnformeerd over wat de plannen voor hen persoonlijk betekenen. De reorganisatie treft vooral IT, finance, HR en communicatie binnen DNB.

De centrale bank voert de plannen door om kosten te besparen.