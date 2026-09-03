Ouders krijgen namen van ondertekenaars euthanasiebrief Milou

DEN HAAG (ANP) - De euthanasiebrief met daarop de namen van alle veertien ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoof, wordt aan de ouders verstrekt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdagochtend bepaald, nadat de ouders van de in 2023 overleden Milou in een kort geding om de openbaring hadden gevraagd.

In de brief, in 2024 verzonden en ondertekend door veertien artsen, zou een aantal van hen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw.