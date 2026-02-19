DNB: beleggingen huishoudens ruim 204 miljard euro waard

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse huishoudens hebben vorig jaar de waarde van hun beleggingen zien stijgen door de hogere koersen op de aandelenmarkten. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) steeg de totale waarde van de particuliere investeringen in beleggingsfondsen, beursgenoteerde aandelen en obligaties over heel 2025 met bijna 8 procent tot 204,3 miljard euro.

DNB stelt dat huishoudens daarmee een "prima beleggingsjaar" achter de rug hebben ondanks de onrust op de financiële markten door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. De aankondiging van die heffingen zorgde in maart en april namelijk nog voor grote schommelingen op de beurzen door schrik bij beleggers. Maar later in het jaar was er weer sterk herstel te zien waardoor die verliezen ruimschoots werden goedgemaakt.

DNB stelt wel dat het bedrag van ruim 204 miljard euro vrijwel vergelijkbaar was met een kwartaal eerder, ondanks de stijgende koersen in het vierde kwartaal. Dat kwam omdat huishoudens tegelijkertijd ook veel effecten verkochten, met name aandelen. DNB merkt daarbij op dat net als in de voorgaande jaren vooral in december meer beleggingen werden verkocht.

Ongeveer 2,2 miljoen Nederlandse huishoudens hebben beleggingen. Het meeste geld wordt gestoken in beleggingsfondsen met een bedrag van 130,6 miljard euro. In beursgenoteerde aandelen is 68,5 miljard euro belegd en bij obligaties gaat het om 5,2 miljard euro.

De omvang van de beleggingen is wel aanzienlijk kleiner dan de 528,6 miljard euro op Nederlandse spaarrekeningen. Ook hebben huishoudens voor 109 miljard euro op betaalrekeningen van Nederlandse banken.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?46a176c. Deze is te gebruiken voor klanten van de graphicsdienst van het ANP.