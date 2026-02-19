ECONOMIE
Melle van 't Wout wist dat het op zijn verjaardag moest gebeuren

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 2:25
anp190226002 1
MILAAN (ANP) - Shorttracker Melle van 't Wout was al vanaf de zomer bezig met de olympische 500 meter. "Toen werd het programma van de Spelen bekend en zag ik dat deze afstand op mijn verjaardag was ingepland. Dat kan geen toeval zijn. Ik wist dat het op deze dag moest gebeuren", sprak de rijder van TeamNL, die in Milaan zijn 26e verjaardag vierde met een zilveren medaille. Zijn broer Jens behaalde, na zijn olympische titels op de 1000 en 1500 meter, brons.
"Toen Jens twee keer goud pakte, dacht ik al: what the fuck. Dat ik hier nu ook een medaille haal, is ongelooflijk", vervolgde Melle van 't Wout in de Milano Ice Skating Arena. "Dit was de droom, ja. Maak me morgen maar weer wakker. Ik heb hier geen woorden voor, dit is niet normaal."
Bondscoach Niels Kerstholt sprak Van 't Wout vooraf kort bemoedigend toe. "Hij zei: ik weet niet hoe je het gaat doen, maar je gaat het wel doen. Ik hoopte nog even op meer dan zilver, maar Steven Dubois reed wel echt hard. Ik gaf alles, maar mijn benen liepen vol. Het was gewoon niet goed genoeg voor goud."
De broers Van 't Wout hopen het olympische toernooi vrijdag in de finale van de aflossing voor mannen af te sluiten met goud. Het lukte Nederland bij de Olympische Spelen nog nooit een medaille te winnen op dat onderdeel.
