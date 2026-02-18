ECONOMIE
Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

Politiek
door Ans Vink
woensdag, 18 februari 2026 om 6:04
bijgewerkt om woensdag, 18 februari 2026 om 8:04
131962873_m
Ouderen krijgen in de plannen van het nieuwe kabinet de hardste klappen, schrijft De Telegraaf. Werknemers boven de 55 jaar hebben de meeste last van bezuinigingen op de uitkeringen. En senioren betalen de hoogste prijs voor versobering van de zorg.
Dat zeggen experts in een analyse van het coalitieakkoord. "Veel maatregelen raken ouderen meer dan jongeren", zegt Paul de Beer, emeritus hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. "Het coalitieakkoord is niet evenwichtig verdeeld voor de generaties."
Hoogleraar Annet de Lange beaamt dat: "Vooral kwetsbare 55-plussers met een lager inkomen zullen de dupe zijn."
Het kabinet-Jetten, dat maandag op het bordes zal verschijnen, wil de WW en de WIA versoberen. Ook gaat het eigen risico in de zorg omhoog en wordt bezuinigd op de ouderenzorg.

