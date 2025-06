DNB-econoom 'iets geruster' dat inflatie terugzakt naar 2 procent

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse inflatie komt waarschijnlijk in de loop van dit jaar onder de 3 procent. Daarmee blijven de prijzen in ons land harder stijgen dan in veel andere Europese landen. Maar hoofdeconoom Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) is er wel "iets geruster" op dat de inflatie ook in Nederland uiteindelijk terugzakt naar 2 procent.

De centrale bank waarschuwde eerder al dat Nederland langere tijd rekening moest houden met een hogere inflatie dan in de eurozone als geheel. Dat komt onder meer doordat de loongroei hier ook langzamer terugloopt dan in andere landen.

Bij sterke loongroei ligt altijd het risico op de loer dat de lonen de inflatie kunnen aanjagen. Daarover maakt Sleijpen zich nu echter geen zorgen. "De arbeidsmarkt is nog steeds krap en daar is dit een reflectie van", zei hij vrijdag bij de presentatie van de voorjaarsraming van DNB. "Je ziet dat de loongroei echt aan het afnemen is."