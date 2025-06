Rusland verlaagt rente voor het eerst sinds 2022

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land met 1 procentpunt verlaagd naar 20 procent. Het is de eerste renteverlaging sinds september 2022. De stap volgt op de flinke afzwakking van de groei van de Russische economie in het eerste kwartaal van dit jaar. Eerder verhoogde de centrale bank de rente nog tot het hoogste niveau in twee decennia om de hoge inflatie en de oververhitte economie af te koelen.

De centrale bank waarschuwde wel dat "het monetaire beleid nog lange tijd krap zal blijven", ondanks de verlaging met een procentpunt. De Russische inflatie ligt namelijk nog steeds boven de 10 procent, hoewel de centrale bank wel opmerkt dat de prijsdruk "aanhoudend afneemt". Rusland streeft officieel naar een inflatie van 4 procent, maar verwacht pas volgend jaar op dit niveau terug te keren.