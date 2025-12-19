DNB: groeitempo economie zet door bij aanpak grote dossiers

AMSTERDAM (ANP) - Een nieuw kabinet kan de economische groei in Nederland komende jaren behoorlijk op peil houden wanneer het direct knelpunten zoals de stikstofbeperkingen en het overvolle stroomnet aanpakt. Dat is de belangrijkste boodschap van De Nederlandsche Bank (DNB), die vrijdag met nieuwe economische ramingen is gekomen.

Volgens DNB valt de groei van de economie dit jaar met een plus van 1,7 procent "opmerkelijk hoger" uit dan de 1,1 procent die dit voorjaar nog werd verwacht. Dat komt omdat de impact van de handelsstrijd toch bleek mee te vallen. In 2026 en 2027 dreigt de groei wel terug te zakken naar 1,2 en 1,1 procent, vooral door de grote onzekerheid. "We zitten toch in een wereld die, zeg ik maar, even uiteengevallen is in een aantal blokken. En dat wordt niet minder pregnant", aldus DNB-president Olaf Sleijpen.

Hij acht het echter realistisch dat het nieuwe kabinet al heel snel een verschil kan maken, wanneer grote dossiers eindelijk worden opgepakt. In een alternatief scenario dat DNB heeft doorgerekend, blijft de jaarlijkse groei zowel volgend jaar als het jaar daarna 1,6 procent.

Kabinetsperiode

"Ik zou zeggen: los echt die stikstofproblematiek op. Het is een groot probleem, het gaat om vergunningverlening", zei Sleijpen in een toelichting aan journalisten. "Ga aan de slag met die netcongestie. Ga aan de slag met de woningmarkt. Ga echt iets doen aan regeldruk."

De DNB-baas realiseert zich dat dit waarschijnlijk niet allemaal gaat lukken in een kabinetsperiode. Maar als alleen al een begin wordt gemaakt, heeft dat volgens hem direct resultaat. Bij meer duidelijkheid over beleid krijgen huishoudens en bedrijven meer vertrouwen en gaan ze meer uitgeven en investeren.

Financiële dekking

"Duidelijkheid over beleid is zo belangrijk", stelt Sleijpen. "Een ondernemer zei laatst tegen mij: slecht beleid is ook beleid, maar dan weet ik wel waar ik aan toe ben."

Volgens Sleijpen moet het nog te vormen kabinet wel goed letten op de overheidsfinanciën. Dat betekent dat voor extra uitgaven ook financiële dekking moet worden gevonden. "Een euro kun je maar een keer uitgeven."

Loongroei

Het voorziene tekort op de begroting blijft met 1,9 procent dit jaar en 2,9 procent volgend jaar hoog, vindt DNB. Dit valt binnen de EU-norm, maar zit toch heel dicht tegen de 3 procent aan.

De overheidsbestedingen blijven volgens Sleijpen ook de inflatie aanwakkeren. Deze loopt inmiddels wel terug, geholpen door een afnemende loongroei, maar blijft komende jaren nog boven de 2 procent en daarmee relatief hoog.