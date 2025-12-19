ECONOMIE
Wiersma bespreekt mestmotie in kabinet, 'Kamer hoogste orgaan'

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 11:30
anp191225115 1
DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma wil voorafgaand aan de ministerraad nog niet zeggen wat ze gaat doen met een Kamermotie die haar vraagt verregaande mestplannen te pauzeren. Wel benadrukt zij dat de Kamer "het hoogste orgaan" is in Nederland. "Die kan moties aannemen, en dat is ook gebeurd. Wij gaan in het kabinet kijken hoe we daarmee omgaan."
Wiersma wilde boeren toestaan dichter langs sloten en ander oppervlaktewater mest uit te rijden. Daardoor zouden zij meer mest kwijt kunnen, maar zou de waterkwaliteit hoogstwaarschijnlijk verslechteren. Vanaf 2027 gelden daar strengere regels voor.
Verschillende media berichtten dat zij hierover ruzie had met partijgenoot Robert Tieman, die als minister verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit. De Kamer heeft zich inmiddels uitgesproken en wil dat het kabinet voorlopig de oude mestregels handhaaft.
Wiersma lijkt niet op te gaan stappen vanwege de kwestie. "Ik ben geen wegloper", zei zij desgevraagd.
